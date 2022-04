Studenten van MBO Maasland trekken massaal naar het buitenland om stage te lopen: ‘Het is geweldig’

De tweedejaars student Chloe heeft het ontzettend naar haar zin in Zweden. Ze doet de opleiding paardenhouderij en leert bij de Our Little Farm de fijne kneepjes van het vak. ,,Het is geweldig’’, laat ze weten. ,,Ik leer super veel over de Zweedse cultuur en over de paarden hier. Het is een ervaring die mij voor de rest van mijn leven bij zal blijven. Ik raad al mijn medestudenten aan om naar het buitenland te gaan.’’