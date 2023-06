Stuk berm weggeslagen door kapotte waterleiding

Rechter verbiedt goedgekeur­de bestrij­dings­mid­de­len na klachten omwonenden, LTO vreest voor gevolgen

Er is een bom gevallen in sierteeltland. Een lelieteler die met goedgekeurde gewasbeschermingsmiddelen werkt, mag zijn bloemen daarmee niet langer bespuiten. LTO is verbijsterd over de uitspraak van de rechter. De belangenclub maakt zich grote zorgen over de mogelijke gevolgen voor andere kwekers.