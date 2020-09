Stukadorende Westlandse Pavarotti Kees: ‘Iedereen zou zo’n oom moeten hebben’

Kees was de zesde van tien kinderen in het gezin van een rijksambtenaar die, om het bescheiden salaris wat aan te vullen, af en toe wat stroopte. Het verhaal gaat dat de bevalling van Kees, door dokter Janssen, met paling werd betaald. Het gezin woonde in een klein huisje achter bakker Thoen in de Herenstraat in Wateringen. De kinderen sliepen onder de pannen op zolder waar, als het regende, emmers werden neergezet om het water op te vangen. Achter het huis liep een slootje. Wanneer een rat het huis binnenkwam was het Kees die er met een stok achteraan ging. Hij was niet alleen groot en sterk voor z’n leeftijd. Kees was ook onbevreesd.