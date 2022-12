Subsidie van 2 miljoen euro voor betere isolatie: ‘Huishoudens kampen met energiearmoede’

Cadeaus online kopen voor de feestdagen? Met deze politie­tips laat je je niet oplichten

Met Sinterklaas en Kerstmis in aantocht, zijn veel mensen op zoek naar passende cadeaus voor hun naasten. Niet alleen in de winkels is het druk, veel mensen zoeken ook op internet naar passende presentjes. Daarbij zijn ook tweedehands cadeaus populair. Maar er zijn ook oplichters actief, zo ziet de politie Westland die daarom tips geeft. Uiteraard in dichtvorm.

1 december