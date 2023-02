‘Super Mario’ vindt nieuwe hindernisbaan in het Westland, met dank aan fietspad vol gaten

Woonlasten Westlandse huurders dalen

Goed nieuws voor huurders in Westland: hun woonlasten gaan dit jaar met gemiddeld 0,7 procent naar beneden. De woonlasten voor huiseigenaren, die bestaan uit ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing, stijgen in 2023 licht met gemiddeld 0,3 procent. Dit is ruim onder het inflatiepercentage.