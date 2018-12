Swingen op de Top2000 in de kerkdienst

Waarom in hemelsnaam?

,,De Top2000 raakt bepaalde snaren, die mensen niet onverschillig laten. Deze kunnen kracht, troost en blijdschap bieden. Eigenlijk doet de kerk dat ook, alleen op een andere manier. De twee combineren geeft een extra dimensie.”



Wat kunnen we verwachten?

,,Deze keer draait het om het thema ‘spijt’. Dit is leidend voor de nummers die gespeeld worden. In veel liedjes komt iets in de trant van ‘sorry’ voor.”



Omdat u spijt heeft?

,,Nee hoor, helemaal niet. Ik vind het juist hartstikke leuk om te doen. Eigenlijk is het een soort ‘feel good dienst’. Het volume staat voluit en je ziet sommigen lekker meebewegen. Het is dat dansen er door de kerkopstelling niet in zit.”