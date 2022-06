Swingend tussen dinertafels door: ‘Deze show groeit hopelijk uit tot een begrip’

Het idee borrelde op tijdens haar vakantie op Ibiza, afgelopen zomer. Samen met een vriend was Moor aan het eten in een restaurant, waar op dat moment een dinnershow bezig was. ,,Dat was zo’n gave belevenis. Ik dacht alleen maar: dit moet ik ook gaan doen”, vertelt ze. ,,Ik probeer altijd iets vernieuwends te doen met mijn dansschool. De videoclip die we vorig jaar hebben opgenomen was spectaculair, maar we misten toen wel ons publiek. Hoe gaaf is het dan om na twee coronajaren dubbel en dwars terug te komen met dit concept! De leerlingen en vooral ikzelf vinden het onwijs spannend. Maar we hebben er heel veel zin in. Het wordt een spetterend weekend.”