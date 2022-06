Sympathieke brasserie op toplocatie: hier bungelen grote spiesen vlees, vis en groenten boven tafel

De Lickebaertshoeve is een iconisch complex vernoemd naar een gemaal, dat met zijn ‘baarden’ (schoepen) het water oplikte. Niks van doen dus met het tonen van begeerte, of lippen aflikkende gasten. Het is een boerderij gebouwd in 1778 in Maasland te midden van groen en laten we hopen met de expansiedrift en woningnood dat dat zo blijft. Langs de A20, op weg ernaartoe, zien we de verstedelijking al genadeloos oprukken. Door het dorp heen rijden we nog een stukje langs de vaart en parkeren dan aan de achterzijde bij de boerderij met uitzicht op groene uitgestrekte weilanden. Kijk vooral ook even naar dat dikke rieten dak.