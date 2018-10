Taakstraf voor hennepkwekerij in Wateringse woning

Het OM had twee weken geleden een werkstraf van 120 uur geëist, evenals een voorwaardelijke celstraf van een maand.



De politie kwam de kwekerij in 2015 aan de hand van een warmtescan op het spoor, waarna de politie de woning van S. in Wateringen controleerde. De politie trof op de tweede verdieping een kwekerij met 243 hennepplanten aan.



Hoewel de verdachte het niet eens was met dit aantal - het waren er volgens hem minder - bevestigde S. dat er een kwekerij in zijn woning was.



