Taakstraf voor man met hennepkwekerij in woning

Tot vier jaar cel voor cocaïne­vangst Den Hoorn

14:55 Twee mannen uit Den Haag en Bussum krijgen respectievelijk 48 en 42 jaar cel na een cokevangst van 615 kilo. De cocaïne, ter waarde van 16 miljoen euro, werd vorig jaar gevonden in een loods in Den Hoorn. Het was de grootste drugsvangst van de politie in de Haagse regio vorig jaar.