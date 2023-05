Taartenactie Jeanet van Holsteijn groot succes: 2100 euro voor ALS Westland

Vijf koolmees­kui­ken­tjes gered van de dood door brandweer: diertjes zaten vast in watertank

Het was maandagavond voor de brandweerlieden van kazerne Monster weer eens een ander klusje dan een schoorsteenbrand of een auto openknippen bij een ongeluk. Ze werden aan het begin van de avond opgeroepen voor een koolmees die vast zou zitten in de watertank van een hovenier.