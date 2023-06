Team Westland haalt weer meer dan zes ton op: ‘Het was weer een waanzinnige week’

Woningbouw in Waelpolder kan door, ondanks twijfel over sanering: ‘Er zitten giftige olievaten in de grond’

De gemeente Westland kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van 68 appartementen en acht watervilla's in woningbouwplan Waelpolder in ‘s-Gravenzande. Een omwonende stelde in een spoedzaak bij de Raad van State dat de grond niet diep genoeg zou zijn gesaneerd en er nog allemaal giftige stoffen in de bodem zouden zitten, maar dat vond de hoogste bestuursrechter onzin.