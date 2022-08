Teller ALS Swim Westland staat nu al op een half miljoen euro

Malle Pietjes zamelen ijzer in voor strijd tegen spierziek­te ALS

Wat begon met drie mannen is uitgegroeid tot een team van vijftien vrijwilligers; sinds 2016 zamelen de Malle Pietjes al oud ijzer in voor de strijd tegen ALS. Aanstaande zaterdag hopen ze opnieuw een grote slag te slaan. Wegens groot succes in het verleden wordt de oud ijzer-inzameldag geprolongeerd. De Westlanders hopen op een mooie opbrengst.

19 juli