Terrassen van horeca in Westland ook volgend jaar verruimd

Die verruimde terrassen zijn in 2021 in de coronaperiode in het leven geroepen om de Westlandse horeca te ondersteunen. In maart van dit jaar besloot het Westlandse gemeentebestuur de verruimde opstelling te verlengen tot 1 oktober, in afwachting van nieuwe regels voor terrassen. De afgelopen periode is gebruikt als proef en de verruimde opstelling is volgens het college van B en W een waardevolle toevoeging voor de Westlandse kernen gebleken.