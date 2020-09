Thee van currybladeren? Westlandpeppers maakt het

De vier bedrijven achter Theelers zijn Gova (Nispen), Corn.Bak (Assendelft), Kruidenaer (Etten-Leur) en Westlandpeppers uit De Lier. Zij leerden elkaar een aantal jaar geleden kennen via BioBased Greenport West-Holland, het programma van Greenport West-Holland dat zich onder meer bezighoudt met reststromen en inhoudsstoffen. Gezamenlijk onderzochten ze welke oplossingen ze konden ontwikkelen door hun gewassen samen te voegen, uitgaande van de kracht van de individuele producten.

Westland Peppers in De Lier gespecialiseerd in het telen en verpakken van pepers en paprika’s, van de allerheetste pepers tot zoete paprika’s. Naast de verse producten heeft het Westlandse bedrijf ook diverse gedroogde producten, verse kruiden, kruidenmixen en zelfgemaakte sauzen.

Voor de thee levert Westland Peppers de currybladeren, die in het zomerseizoen (april-november) in Nederland geteeld worden in de eigen kassen. In het winterseizoen (november-april) komen ze uit Spanje.

Experimenteren

De melange van Theelers bestaat uit de producten van de vier telers, aangevuld met citroenverbena. ,,Om te kijken naar een goed eindproduct met al onze ingrediënten moesten we alle ingrediënten goed kennen”, laten de initiatiefnemers van Theelers weten. ,,Dit betekende kennisuitwisseling, onderzoeken en experimenteren. We moesten onder meer uitvogelen hoe we de ingrediënten moesten drogen en hoe fijn de bladeren gesneden moesten worden, enzovoorts.”

De kruidenblend is zeer geschikt voor mensen die hun suikerspiegel in balans willen houden. Theelers is te koop via Theelers.nl. In de toekomst zullen nieuwe varianten van Theelers op de markt verschijnen.

