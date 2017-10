Thema Varend Corso is Helemaal Hollands

Fietser niet schuldig aan dood 80-jarige man in Maasland

13:28 Een 21-jarige Delftse fietser is niet schuldig aan de dood van een 80-jarige man tijdens een frontale botsing in Maasland in juli vorig jaar. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald. Het OM had een werkstraf van 180 uur geëist.