Theo, die ooit een klas had overgeslagen, bleef door z’n liefdesverdriet pardoes zitten

Theo was de veertiende in een gezin van vijftien kinderen van de kolenboer aan de Naaldwijkse Stokdijkkade. Toen zijn jongere broertje Pietje (4) op een dag zoek raakte kwam de hele buurt in actie. Omdat het ventje niet gevonden werd, vormden buurmannen, hand in hand, een menselijke ketting. Zo liepen ze door de sloot voor het huis en vonden ze de kleine jongen die verdronken was. Het was een grote schok voor Theo, die vanaf dat moment de benjamin was.