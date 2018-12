Thuiskweker Barendse mag tóch niet zelf zijn wiet kweken

Naaldwijker René Barendse (43) gebruikt de olie tegen zenuwpijnen waar hij al jaren last van heeft. Om die olie te maken had hij vijf wietplanten in een kasje in zijn tuin staan. De politie nam die vorig jaar echter in beslag en vernietigde ze.

Het Openbaar Ministerie wilde het daarbij laten, zoals gebruikelijk is. De Naaldwijker was het daar echter niet mee eens en wilde een principiële uitspraak over zijn wietteelt. Hij eiste daarom vervolging en kreeg daarin gelijk van de rechter. Twee weken geleden diende zijn rechtszaak.

Daarin probeerde hij de rechters ervan te overtuigen dat hij afhankelijk is van zijn zelfgemaakte wietolie. Die werkt niet alleen beter dan andere oliën die via bijvoorbeeld de apotheek verkrijgbaar zijn, het is ook veel goedkoper. Het zou hem namelijk tussen de 9.000 en 15.000 euro per jaar kosten als hij de flesjes bij de apotheker moet kopen. Een bedrag dat met zijn uitkering niet op te hoesten is.

De rechtbank ging echter niet mee in die redenering. Ze vond het niet bewezen dat Barendse zijn wietolie niet op een legale manier kan krijgen en oordeelde vanmiddag dat Barendse schuldig is aan illegale hennepteelt. Hij kreeg geen straf opgelegd, omdat hij de zaak zelf aanhangig maakte.