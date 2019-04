Tien aanhoudingen na inval in Wateringen om drugshandel

De politie heeft in dat onderzoek in totaal tien mannen aangehouden in de leeftijd van 24 tot 42 jaar. Deze mannen komen allemaal uit Den Haag en worden verdacht van de handel in verdovende middelen.



,,Er zijn meerdere huiszoekingen gedaan, waaronder aan de Westlandseweg in Wateringen”, laat een woordvoerster van de politie-eenheid Den Haag weten. ,,Bij al die huiszoekingen zijn zes auto’s, geld en een grote hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. En bij één woning ook nog enkele wapens.”



Van die 10 mannen was er één al eerder aangehouden en al voor de rechter-commissaris geleid. Hij zit nu vast. Van de andere 9 zijn er drie weer vrije voeten, de overige zes moeten vrijdag voor de rechter-commissaris verschijnen. Ze zitten in beperking. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.



