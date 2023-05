Tien tuinders doen proef met eigen waterberging onder de grond

FVD wil eigen fractieka­mer in gemeente­huis maar krijgt die niet: ‘Ik vind dat niet netjes’

De fractie van Forum voor Democratie Westland wil net als andere partijen in de Westlandse gemeenteraad dolgraag een eigen kamer in het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk, maar krijgt die naar eigen zeggen niet.