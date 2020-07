Tiener vermist bij Zandmotor, tientallen strandgangers zoeken mee

Even voor 20.00 uur bleken drie jongens vermist te zijn. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om drie hechte vrienden tussen de 15 en 18 jaar die aan het zwemmen waren. ,,Ze lieten zich meevoeren met de stroming richting Hoek van Holland en wilden terug zwemmen. Toen zijn ze in de problemen gekomen.” Twee van hen zijn door omstanders uit het water gehaald. Eén derde zwemmer werd gezien terwijl hij kopje onder ging en wordt nog altijd vermist.

Strandgangers hebben zich bij de zoekactie aangesloten en lopen arm in arm door de branding. ,,Ze krijgen van de KNRM een wetsuit aan en kijken of ze de vermiste jongen onder water kunnen vinden", legt de woordvoerder van de brandweer uit.

Een van de twee drenkelingen die uit het water is gehaald, is naar het ziekenhuis gebracht vanwege de hoeveelheid water die die binnen kreeg. Hij maakt het naar omstandigheden goed, aldus de brandweer-woordvoerder. De andere hoefde niet naar het ziekenhuis en bevestigde dat er inderdaad nog een derde zwemmer bij betrokken was.



Bij de zoekactie zijn veel hulpdiensten betrokken. Zo hangt een Search and Rescue helikopter boven de Zandmotor en zoeken de KNRM, reddingsbrigade, brandweer en politie mee. ,,En een heleboel vrijwilligers die en dagje naar strand waren gekomen", benadrukt de brandweer.