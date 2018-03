Tieners zonder rijbewijs met auto de sloot in

Kinderen moeten voor nieuwe behandeling kanker naar Groningen

27 maart Kinderen uit de regio moeten voor protonentherapie, een nieuwe behandeling voor kanker, naar Groningen. Het protonencentrum in Delft, gebouwd in opdracht van TU Delft, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum, mag kinderen niet behandelen omdat het centrum niet in of naast een ziekenhuis is.