Tientallen tractoren bij touwtrekclub

Tractoren bij een touwtrekvereniging? Dat is een bijzondere combinatie...

,,Zij hebben een mooi grasveld waar iedereen precies op past. En het is naast het zwembad, waar het goed parkeren is. Bovendien is er bijna geen touwtrekken meer, want de jeugd laat het afweten. Die zit liever achter de laptop of tablet. De vereniging kan dus wel wat activiteit gebruiken.''



Hoeveel tractoren komen er?

,,Tsja, geen idee eigenlijk. Vorig jaar had ik er vijftig, maar in de meeste gevallen schrijven ze zich niet in. Er komen veel boeren en de meesten weten niet hoe ze met een computer overweg moeten.''



En bromfietsen?

,,Dat waren er vorig jaar zo'n zeventig. Hoofdzakelijk van bromfietsclubs die dit evenement leuk vinden. Hopelijk werkt het weer een beetje mee.''