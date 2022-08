Tiffany (30) zet tóch De Slimmerick voort: ‘Ik weet wat mijn ouders hebben gedaan om dit op te bouwen’

De elektri­sche sloepen zijn niet aan te slepen: ‘Op topdagen heb ik wel twintig verhurin­gen’

Het vaarseizoen is nog lang niet voorbij, maar voor verhuurders van elektrische sloepen gaat 2022 nu al de boeken in als een memorabel jaar. Steeds meer mensen in Westland, Midden-Delfland en Delft ontdekken de geruisloze en gemakkelijk bestuurbare vaartuigen die op steeds meer plekken in de regio worden verhuurd. ,,Op topdagen heb ik wel twintig verhuringen.”

28 augustus