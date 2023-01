Tijd voor bezinning

Column Geen taart? Geen biertje? Zijn we gek aan het worden?

Eric Arthur Blair, die we beter kennen als George Orwell, presenteerde in 1949 zijn dystopische roman 1984. Hij liet, in de naoorlogse jaren, zijn licht schijnen over de westerse wereld anno 1984. In de bestseller waarschuwde hij tegen totalitaire regimes en beschrijft een staat waarin de overheid elk aspect van het menselijk leven bewaakt en controleert. Velen wezen naar het voorhoofd en verklaarden Blair voor gek.

21 januari