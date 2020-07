Tijd voor een coffeeshop in Westland: ‘Weet jij nog een leuk plekkie?’

Slapen in De Spaansche Vloot kan weer, histori­sche herberg nu ook open als hotel

15 juli Ooit was het een herberg voor voorbijtrekkende handelaren met paard en wagen, nu is het een hotel voor toeristen en zakenlui. De cirkel is eindelijk weer rond voor De Spaansche Vloot. In het monumentale pand in ’s-Gravenzande opende ín coronatijd boutiquehotel Armada.