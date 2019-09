Tijdens de bootcamp werd de kiem gelegd: ‘We maken zoveel mogelijk zelf’

‘Kom gauw binnen, onze boekhouder is net weg”, begroet Sigrid Verdonck (39) hartelijk op dinsdagmorgen bij de deur van HØV. De vorige week geopende ‘conceptstore’ in Wateringen is vandaag gesloten, maar eigenaresses Sigrid en Else zijn vandaag wel in de zaak voor allerhande werkzaamheden. Uiteraard moet er tussendoor ook gegeten worden. Else van der Lely (38) verschijnt met twee cappuccino’s en een muntthee, naast ieder kopje ligt een soort balletje met witte snippers.