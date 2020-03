Tijmen (13) en Quinten (8) hebben tijd van hun leven met oppassende toptennisser Robin Haase

Weer een Westlandse kweker besmet met berucht tomatenvi­rus

19 maart In Westland is een nieuw geval van het beruchte tomatenvirus ToBRFV geconstateerd. Daarmee komt het aantal besmette kwekers in de gemeente op negen, dat is er eentje meer dan tijdens de vorige update van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) halverwege februari bekend is gemaakt.