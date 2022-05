Timmermannen en elektriciens boeren goed in Delft en Westland: ‘Tot en met september zit ik vol’

Vooral het aantal timmerbedrijven en elektrotechnische bouwinstallatiefirma’s nam fors toe in de afgelopen vijf jaar. Werden er in 2017 in Delft en Westland nog 155 timmermanszaken geregistreerd, dit jaar zijn dat er 250: een toename van 61,3 procent. In deze twee gemeenten telde het CBS in die periode 105 nieuwe bouwbedrijven die zich specialiseren in elektrotechnische installatie.