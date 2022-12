Tips van sterrenkok om kookstress met feestdagen te voorkomen: ‘Kook simpel en haal ingrediënten uit de buurt’

VAN WIEG TOT GRAF Martha doorbrak als eerste Surinaamse vrouw in Haags mannenbol­werk oude conventies

Als eerste Surinaamse vrouw in een Haags mannenbolwerk doorbrak ze, uiterst beschaafd en daadkrachtig, oude conventies. Martha Tam was een geboren docente. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Martha Tam – Burke (20 januari 1950 – 27 november 2022).

21 december