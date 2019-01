Tjerk Dijkshoorn (15) vangt zeldzame witte mol

Video Twee auto’s in Westland te water binnen uur; één aanhouding

10:54 De politie in Westland heeft het zaterdagavond druk gehad met twee auto’s die ongeveer tegelijkertijd in het water zijn beland. Op de Bloemenlaan in 's-Gravenzande maakte een automobilist een stuurfout en aan de Vlietweg in Naaldwijk haalde een dronken Let een nat pak.