Toch miljoenen voor waterbassin dat niet voldoet?Westlands college wil op valreep fors investeren

Mylan (12) wint prijs met zijn zelfge­schre­ven boek

De 12-jarige Mylan van der Ven uit Naaldwijk is onlangs in de prijzen gevallen met zijn zelfgeschreven boek Mr. Badjas en de jacht op de professor. De jonge schrijver is derde geworden bij de landelijke schrijversprijs BoekGoud in de categorie Jong Talent.

12 april