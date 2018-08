'Toen ik ging bevallen schreeuwde ik nog naar de artsen waarom ze niet huilde'

'Grijze afvalbak veel vaker legen dan één keer per maand'

14:41 Nee, je oude vleeswaren in de vriezer doen en pas op de ophaaldag in de grijze afvalbak stoppen of een steen op de container leggen zodat de maden vanzelf doodgaan is met deze temperaturen nou niet bepaald de oplossing voor het probleem dat de bak maar één keer in de maand geleegd wordt, vindt ook oppositiepartij GemeenteBelang Westland (GBW). De raadsleden Kelly van Tol en René Lelieveld manen verantwoordelijk wethouder Karin Zwinkels daarom tot snelle actie.