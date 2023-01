Toename woninginbraken in Westland

De inbrekers in Westland komen vaak via een raam of deur binnen die niet op slot zat. ‘Verlaat u uw huis? Zorg dan dat alle ramen en deuren goed afgesloten zijn. Ook als u maar heel even weg bent’, is het advies. ‘Heeft u een achterom? Doe de poort ook goed op slot en zorg voor verlichting in de tuin.’