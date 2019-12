Tom (17) heeft twee alpaca's voor zijn huis: Doutzen en Dobi

Plastic in de bak, zak of loopje naar verzamel­con­tai­ner? Dit wordt het nieuwe afvalsys­teem in Westland

12:25 Krijg je een extra bak in je tuin? Breng je plastic naar een verzamelcontainer in de buurt of verzamel je zulk afval juist in aparte zakken? Westlanders mogen vanaf januari kiezen hoe ze voortaan hun afval gaan scheiden.