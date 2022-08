Tom (29) vertelt hoe je energie, en dus geld, kan besparen

Tetteroo wil met zijn initiatief andere Westlanders met laagdrempelige acties inspireren om duurzamer te leven. Dat kan flink schelen in de kosten en als veel Westlanders samen aan acties meedoen kunnen ze wel degelijk een verschil maken, stelt de Naaldwijker, die in september een speciale CollAction app lanceert. Hierdoor is het nog makkelijker om mee te doen.

,,Wie energie wil besparen in huis kan meedoen aan de zomeractie”, zegt Tetteroo. ,,Door bijvoorbeeld slim gebruik te maken van je zonnepanelen of via een apparaatje je sluipverbruik te detecteren, kun je zowel je eigen geld als het milieu sparen.” Inschrijven kan via collaction.org/westland.

Fiets

In september begint de actie ‘Stap eens wat vaker op de fiets’. Om die actie bij de Westlanders onder de aandacht te brengen is CollAction donderdag en vrijdag tijdens de Westland Reünie in Naaldwijk te vinden bij Theater De Naald. ,,Er zijn leuke duurzame prijzen te winnen en we geven informatie over de actie”, zegt Tetteroo. ,,In oktober beginnen we nog een actie waarover we later meer gaan vertellen.