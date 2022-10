Tomaten telen wordt niet meer rendabel, hoog tijd voor veilige wietteelt

Voetbal­clubs woest vanwege mislopen promotie: ‘Dit kan competitie­ver­val­sing in de hand werken’

Westlandia, Koninklijke HFC, AFC en Be Quick willen in gesprek met directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee om de promotie- en degradatieregeling voor dit seizoen te herzien. Aanleiding is dat het zaterdagteam van de Westlanders niet kan promoveren.

27 oktober