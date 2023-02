Ton Holtkamp (83): ‘Kilometers mooi fietspad en schitterend vaarwater: Westland is fantastisch’

Geen bloemen maar vogelpoep op het graf van grootste schrijver aller tijden: ‘Was hij schilder?Tennisser?’

Een gebroken zuil staat op een onder vogelpoep bedolven steen. Geen bloemetje te bekennen. Het is bijna niet voor te stellen dat onder dit kleurloze grafmonument een van de grootste schrijvers ligt die de Nederlandse literatuurgeschiedenis heeft voortgebracht. Hoe de grootse schrijver Louis Couperus precies honderd jaar na zijn dood in de vergetelheid is geraakt: ‘Veel scholieren hebben nog nooit van hem gehoord. Denken dat het een schilder of tennisser is’.