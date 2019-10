Topgrasmat door 'wonderlampen' waar ook tomaten goed door groeien

In Schotland gruwen ze werkelijk van voetballen op kunstgras en ze zullen dan ook nooit plastic sprieten in hun stadions gaan neerleggen. Maar met de af en toe erbarmelijke weersomstandigheden in het Verenigd Koninkrijk is het een enorme uitdaging om het gras goed te houden. Groeilicht op het veld helpt daarbij, maar welke kleur lampen is nou het beste voor de grasmat? Daar komt Hortilux uit Monster om de hoek kijken. Het Westlandse bedrijf onderzoekt momenteel in een speciale klimaatkamer welke combinatie van gekleurde ledlampen het beste is voor de Britse voetbalvelden, die het gedurende het seizoen vaak zwaar te verduren hebben.