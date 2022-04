Topjaar voor FloraHolland met recordomzet van 5,6 miljard, maar vreest voor 2022: ‘Wordt stevig en pittig’

De presentatie van de jaarcijfers bij bloemenveiling Royal FloraHolland in het kantoor in Naaldwijk kende zelden zulke grote contrasten als nu. Tegenover het topjaar 2021 met zwarte cijfers staat een verwacht miljoenenverlies in 2022 vanwege de hoge energiekosten en dalende prijzen voor bloemen en planten. Daarnaast kon in tegenstelling tot vorig jaar door corona de presentatie weer fysiek worden gehouden in plaats van digitaal. Ook opmerkelijk, zo gaf directeur Steven van Schilfgaarde aan, was dat hij niet eerder de jaarcijfers van de veiling presenteerde met buiten sneeuw.