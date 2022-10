Topjaar voor vakantieparken, van Pasen tot en met de herfst

Westland wordt paradijs voor AB­BA-fans: workshops dans, zang, film en coverband-par­ty

De komende weken is Westland een soort paradijs voor ABBA-fans. Danslessen nemen, leren zingen met anderen, naar ‘hun’ film gaan en tot slot tijdens een party-avond compleet uit je dak gaan met oude hits, zoals Thank you for the music.

25 oktober