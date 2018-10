Tot vier jaar cel voor cocaïnevangst Den Hoorn

Volgens de rechtbank hebben de twee verdachten, de 44-jarige Brent van D. uit Den Haag en de 51-jarige Bart M. uit Bussum de cocaïne in de loods in Den Hoorn in bezit gehad. Het OM had tegen beide mannen celstraffen van vijf jaar geëist . De twee verdachten zeiden dat ze niets met de cocaïne te maken hadden. Een derde verdachte, de 49-jarige Stefano Z. uit Den Haag, is vrijgesproken. Hij zou volgens het OM de door hem gehuurde ruimte in de loods voor de opslag van de cocaïne beschikbaar hebben gesteld. De officier van justitie eiste tegen de Hagenaar aanvankelijk 2,5 jaar cel. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat Z. wist van de aanwezigheid van de cocaïne in de loods.

Arrestaties

De politie viel de loods op 9 november vorig jaar binnen. Daarbij werden Stefano Z. en Bart M. meteen aangehouden. Later werd Brent van D. in zijn woning gearresteerd. De politie hield verdachten Bart M. en Brent van D. toen al enkele maanden in de gaten. De twee waren naar voren gekomen in een ander politieonderzoek.



Volgens de rechtbank was er geen reden om verdachte Bart M. uit Bussum vanaf het begin van het politieonderzoek af te luisteren. Zijn privacy is een tijdlang geschonden, menen de rechters. Vanwege deze vormfout in de aanklacht, wordt zes maanden van de eis van vijf jaar celstraf afgetrokken.



Elke ochtend het nieuws uit Delft in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!