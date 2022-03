Toyota-dealer Beukers in ‘s-Gravenzande overgenomen door de Louwman Group

Jubileum voor De Hardloper: 50ste Duifpolder­loop

Zaterdag 2 april is het dan zo ver: de jubileumeditie van de Duifpolderloop in Schipluiden. De 50ste editie van de trainingsloop staat dan op de kalender en deelnemers hebben de keuze uit 3,8, 7 of 11,7 kilometer.

21 maart