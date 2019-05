Tristan (17) wel én geen kleine jongen op 't podium

De Westlandse Tristan van den Berghen (17) gaat het theater in met zijn voorstelling Kleine jongens worden groot. ,,En nee", zegt hij lachend, ,,dit is geen verwijzing naar het nummer van Danny Froger. Met mijn zeventien jaar ben ik zelf nog een kleine jongen. En tegelijkertijd ook weer niet", grapt hij doelend op zijn promotieposter.

Waar de theater-cabaretvoorstelling precies over gaat, wil de Westlander nog niet zeggen. ,,Wel kan ik vertellen dat veel betrekking heeft op mezelf. Én 'verloren' vriendinnetjes. Ik ben al een paar keer afgegaan."

Met twaalf jaar wist Tristan al wat hij wilde worden: cabaretier. ,,Dat is lachen en lachen is leuk. ik kan het werkelijk overal over hebben. Over auto's die ik te gek vind, aardbeien die in Spanje groeien en vreemde accenten. Als het maar grappig is."

Voorsprong

De vraag is of het publiek dat straks ook vindt. ,,Mijn regisseur denkt van wel. Soms kan hij niets meer uitbrengen, omdat hij zo hard aan het lachen is. En weet je wat het is? Veel grote cabaretiers stonden pas met 21 jaar voor het eerst op de planken. In die zin heb ik een voorsprong."

Bijna de hele voorstelling heeft Tristan in de trein geschreven. Groningen, Eindhoven, Maastricht - heel Nederland werd aangetikt. ,,Het resultaat van mijn concentratieprobleem", geeft hij toe. ,,In mijn kamer prijken zo'n tien instrumenten. Die zorgden voor te veel afleiding. Het enige wat werkte, was mezelf in de trein 'isoleren'. Gelukkig kon ik met mijn studenten-ov gratis reizen."

18 en 19 mei speelt Tristan van den Berghen in de Vaillant in Den Haag.