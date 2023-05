Troost Interieurs na vier generaties dicht: in Westland kun je geen dure, exclusieve merkmeubels meer kopen

Veel tumult over tijdelijke woningen aan de Poeldijkse­weg: ‘Wij zijn op het verkeerde been gezet’

Bewoners van de Poeldijkseweg/Waellandweg in Monster zijn zich rot geschrokken van een brief die ze onlangs van de gemeente kregen over het plaatsen van tijdelijke woningen (flexwoningen) op een groot braakliggend terrein naast hun huizen. De Monsternaren waren in de veronderstelling dat deze woningen van de baan waren, maar in de brief staat dat het onderzoek naar de haalbaarheid daarvan tóch doorgaat. ,,Wij zijn op het verkeerde been gezet.”