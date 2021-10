Tuin van Harry en Tiny is een parel in het centrum van het dorp: ‘Natuur mag lekker haar gang gaan’

In de enigszins wilde natuurtuin zijn meerdere terrassen waar je zowel in de zon als in de schaduw kan vertoeven. Maar het is vooral de natuur die bepaalt. ,,In het begin waren het vooral fruitbomen”, zegt Harry. Peren- en appelbomen, druiven, vijgen en walnoten en nog andere soorten. ,,Maar met de tijd is het wat wilder geworden en staan er bijvoorbeeld veel meer varens. We hebben ook een vijver met vissen. Op die vijver komen heel veel kikkers en padden af, en vogels die vooral in de ochtend komen badderen.”