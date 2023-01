Tuinbouw Jongeren Westland viert 50ste verjaardag: ‘We zitten bovenop nieuwe ontwikkelingen’

Julian richtte Brink Outdoor op tijdens pandemie: ‘Stilzitten is geen optie, doorgaan tot het goed is’

Julian van den Brink is een actieveling, niet het type om stil te zitten en af te wachten. Toen zijn net opgerichte evenementenbureau Brink Outdoor stilviel door de coronapandemie, begon hij Blink Outdoor dat opritten en terrassen reinigt. En ook zijn slijpservice voor ski’s en snowboards is inmiddels een begrip in het Westland.

11 januari