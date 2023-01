‘Tuinder waar arbeidsmigranten onder erbarmelijke omstandigheden woonden had geen keurmerk’

De Westlandse tuinder waar in november tijdens een grote controle arbeidsmigranten werden aangetroffen die ‘onder erbarmelijke omstandigheden’ woonden, was ten tijde van de controle niet in het bezit van het SNF-keurmerk. Met dit keurmerk kan worden aangetoond dat de huisvestingslocatie aan de juiste normen voldoet.

Dat heeft wethouder Pieter Varekamp (VVD, arbeidsmigranten) de gemeenteraad laten weten na vragen van D66. Tijdens een grote integrale controle van de woon- en leefsituatie van arbeidsmigranten in het glastuinbouwgebied van Westland werd in november op 23 percelen elk bouwwerk gecontroleerd. Er kwamen diverse overtredingen aan het licht en in een aantal gevallen was er sprake van erbarmelijke verblijfsomstandigheden waarbij mensen direct ergens anders ondergebracht moesten worden.

Vergunningen

De bouwwerken die gecontroleerd werden, waren volgens de wethouder allemaal plekken bij een tuinder. ,,Het college beraadt zich nu op vervolgstappen”, antwoordde Varekamp op vragen van D66. Fractievoorzitter Benjamin Hofland van de oppositiepartij wilde van de wethouder weten of de vergunningen van de tuinder nu worden ingetrokken. ,,Er wordt nog onderzoek gedaan en daarna kijken we of vergunningen wel of niet worden ingetrokken”, aldus Varekamp.

Schande

Hofland, die ook al schriftelijke vragen had gesteld over deze kwestie, sprak er woensdagavond opnieuw schande van. ,,Hoe is het mogelijk dat er geen SNF-certificaat aanwezig was”, vroeg hij zich hardop af. ,,Dit schaadt de belangen van Westland, de economie en de tuinbouw, maar het is vooral schadelijk voor de mensen die er wonen.”

Volgens wethouder Varekamp zijn er bij de gemeente Westland geen andere situaties bekend waarbij arbeidsmigranten gehuisvest worden zonder het juiste keurmerk.

