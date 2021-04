Tuinders blijven lozen, waterkwaliteit gaat achteruit: ‘Kwaliteit in ons gebied móet verbeteren’

De waterkwaliteit in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland is in 2020 niet verbeterd. Sterker nog: in het glastuinbouwgebied is de kwaliteit zelfs iets minder dan in 2019. Dat betekent volgens het waterschap dat alle partijen die invloed hebben op de waterkwaliteit fors meer moeten doen om het water schoner te maken. ,,De waterkwaliteit in ons gebied móet verbeteren.”

Dat laatste stelt hoogheemraad Marcel Belt van Delfland. ,,Wij investeren daarvoor in het aanleggen van een netwerk van nieuwe waternatuur, nemen maatregelen voor vis en houden bij ons werk altijd rekening met kansen en bedreigingen voor de biodiversiteit. Maar één van de meest belangrijke voorwaarden voor het ontwikkelen van een gezonde waternatuur is dat het water vrij is van schadelijke stoffen.”

En daar komt vooral de glastuinbouw om de hoek kijken. ,,In 2020 kwamen overschrijdingen van de normen voor gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen nog steeds voor”, aldus Belt. ,,Daarbij troffen we ook weer nieuwe middelen aan. Dat is onnodig en niet acceptabel.” In het glastuinbouwgebied zijn 18 verschillende gewasbeschermingsmiddelen gemeten die de norm hebben overschreden en dat zijn er meer dan in 2019.

Quote In 2020 kwamen overschrij­din­gen van de normen voor gewasbe­scher­mings­mid­de­len en meststof­fen nog steeds voor Marcel Belt, Hoogheemraadschap van Delfland

Dat de positieve ontwikkeling van de waterkwaliteit zich over 2020 niet heeft voortgezet baart het waterschap grote zorgen, weet Belt. ,,Niet alleen het bereiken van onze ambities maar ook het behalen van de doelen voor de KRW (Europese Kader Richtlijn Water, red.) staat hiermee op de tocht. In 2027 zijn wij wettelijk verplicht te voldoen aan die doelen. Jaarlijks stellen wij daarom een waterkwaliteitsrapportage op om inzicht te krijgen in de vooruitgang van de chemische en ecologische toestand van het water. De rapportage over 2020 laat zien dat in dat jaar dus geen vooruitgang is geboekt.”

Lozingen en lekkages

Om de waterkwaliteit te verbeteren, werkt het hoogheemraadschap samen met onder meer Glastuinbouw Nederland en de gemeenten aan het terugdringen van lozingen en lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten zoals stikstof en fosfaat uit de kassen in ons gebied. ,,De gebiedsgerichte aanpak, waarin wij veel hebben geïnvesteerd, heeft een mooie verbetering teweeggebracht in de glastuinbouwpolders. Wij zagen de afgelopen jaren minder lozingen en lekkages en meer waterbewuste ondernemers”, geeft Belt aan.

Maar dat is nog lang niet genoeg. Daarom werkt Delfland op dit moment aan nieuwe plannen om emissies naar het water verder tegen te gaan. ,,Wij kunnen dat niet alleen”, stelt de hoogheemraad. ,,Wij verwachten van de glastuinbouw, de gemeenten, de boeren en de omgevingsdiensten in ons gebied dat ook zij de komende jaren veel steviger de schouders eronder zetten. De gesprekken hierover zijn ingezet en hoopvol. Wij blijven ons onverminderd hard maken voor een goede waterkwaliteit. Voor de natuur en voor alle mensen in ons gebied. Maar uiteindelijk zijn het de individuele ondernemers die écht het verschil kunnen maken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.