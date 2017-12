Tuinders hebben de wind mee

De tuinbouw in Pijnacker-Nootdorp, Westland en elders in de regio Haaglanden doet het uitstekend, blijkt uit de inkomenscijfers die vanuit Wageningen worden gepresenteerd. Telers verdienen op dit moment gemiddeld 244.000 euro per jaar. Dat is heel wat meer dan bijvoorbeeld minister-president Mark Rutte, die jaarlijks 157.000 euro opstrijkt.



Met name voor de groentetuinders was het kassa in 2017: een gemiddelde paprika- of tomatenkweker plukte een inkomen van 326.000 euro bij elkaar. Dat is net zoveel als koningin Máxima in 2015 als inkomen van de staat ontving. Dat gemiddelde ligt overigens wel lager dan in de voorgaande jaren, toen groentekwekers gemiddeld 344.000 en 340.000 euro verdienden. Grootverdieners zijn vooral de tomatenkwekers. Dit mede doordat de oogst in Spanje tegenviel.



Tuinders die pot- en perkplanten onder het glas hebben staan, zagen hun inkomen de afgelopen jaren juist met grote sprongen groeien. Verdienden zij in 2015 gemiddeld nog 124.000 euro, een jaar later was dat al 218.000 euro en over 2017 komt dat bedrag uit op 271.000 euro. Dit omdat consumenten steeds meer uitgeven aan bloemen en planten en ook de export blijft toenemen. Kwekers van snijbloemen komen er het 'minst' vanaf, maar hielden dit jaar gemiddeld nog altijd 146.000 euro over. Dat is een stijging in vergelijking met de 120.000 in 2015 en de 142.000 euro vorig jaar.